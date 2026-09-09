Spectacle Josette Baïz Tandem CS 30824 Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Josette Baïz Tandem

Du 01/10 au 13/10/2026 de 20h à 21h. CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-13 21:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Deux interprètes de la Compagnie Grenade livrent un récit intime de leur parcours, mêlant parole et mouvement.

À travers leurs souvenirs, leurs influences, ils racontent une expérience vivante de la danse. Du classique au hip-hop en passant par le contemporain, leurs gestes portent l’influence des grandes figures de la danse, de William Forsythe à Ohad Naharin.



Dans le cadre de MÔMAIX. .

CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13627 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

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English :

Two performers from the Grenade Company share an intimate account of their journeys, blending speech and movement.

L’événement Spectacle Josette Baïz Tandem Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence