Informations pratiques

Guilvinec

Spectacle Kent Hypnose

Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Après 6 années de tournée à travers toute la Bretagne avec son 1er show le spectacle de tous les possibles le célèbre Hypnotiseur Breton est de retour avec un tout nouveau spectacle Les portes de l’inconscient !

Et si vous aviez en vous des ressources insoupçonnées ? Dans ce nouveau spectacle, Kent vous embarque dans les méandres de votre inconscient ! Cette partie méconnue de nous-même, où nous stockons toutes nos ressources, nos savoirs, nos apprentissages, au-delà de nos croyances limitantes l’Hypnose.

Après 2 tests de réceptivité sur l’ensemble du public, des volontaires rejoindront Kent sur scène pour vivre des aventures incroyables sous hypnose, comme dans un rêve éveillé !

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer sa superstar préférée ? De gagner une compétition ? Et pourquoi pas, vivre ses rêves les plus fous en totale immersion ?

Avec Kent, toujours dans le respect et la bienveillance ouvrez les portes de votre inconscient !

Alors qui de vos proches, amis, famille seront hypnotisés ?

Avec Kent Hypnose préparez-vous à vivre une aventure hors du commun, ouvrez les portes…

Réservation en ligne.

Conseillé à partir de 10 ans. .

Rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

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English :

L’événement Spectacle Kent Hypnose Guilvinec a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Destination Pays Bigouden