UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guilvinec

Spectacle Kent Hypnose Guilvinec

samedi 13 mars 2027 · Guilvinec

Informations pratiques

Début
samedi 13 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Adresse
Rue Méjou Bihan
Ville
29730 Guilvinec
Département
Finistère
Tarif

Guilvinec

Spectacle Kent Hypnose

Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13
fin : 2027-03-13

Date(s) :
2027-03-13

Après 6 années de tournée à travers toute la Bretagne avec son 1er show le spectacle de tous les possibles le célèbre Hypnotiseur Breton est de retour avec un tout nouveau spectacle Les portes de l’inconscient !

Et si vous aviez en vous des ressources insoupçonnées ? Dans ce nouveau spectacle, Kent vous embarque dans les méandres de votre inconscient ! Cette partie méconnue de nous-même, où nous stockons toutes nos ressources, nos savoirs, nos apprentissages, au-delà de nos croyances limitantes l’Hypnose.
Après 2 tests de réceptivité sur l’ensemble du public, des volontaires rejoindront Kent sur scène pour vivre des aventures incroyables sous hypnose, comme dans un rêve éveillé !

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer sa superstar préférée ? De gagner une compétition ? Et pourquoi pas, vivre ses rêves les plus fous en totale immersion ?
Avec Kent, toujours dans le respect et la bienveillance ouvrez les portes de votre inconscient !

Alors qui de vos proches, amis, famille seront hypnotisés ?
Avec Kent Hypnose préparez-vous à vivre une aventure hors du commun, ouvrez les portes…

Réservation en ligne.
Conseillé à partir de 10 ans.   .

Rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Kent Hypnose Guilvinec a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Guilvinec (Finistère)