Spectacle Kent Hypnose Guilvinec
samedi 13 mars 2027 · Guilvinec
Informations pratiques
Guilvinec
Spectacle Kent Hypnose
Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
Après 6 années de tournée à travers toute la Bretagne avec son 1er show le spectacle de tous les possibles le célèbre Hypnotiseur Breton est de retour avec un tout nouveau spectacle Les portes de l’inconscient !
Et si vous aviez en vous des ressources insoupçonnées ? Dans ce nouveau spectacle, Kent vous embarque dans les méandres de votre inconscient ! Cette partie méconnue de nous-même, où nous stockons toutes nos ressources, nos savoirs, nos apprentissages, au-delà de nos croyances limitantes l’Hypnose.
Après 2 tests de réceptivité sur l’ensemble du public, des volontaires rejoindront Kent sur scène pour vivre des aventures incroyables sous hypnose, comme dans un rêve éveillé !
Qui n’a jamais rêvé de rencontrer sa superstar préférée ? De gagner une compétition ? Et pourquoi pas, vivre ses rêves les plus fous en totale immersion ?
Avec Kent, toujours dans le respect et la bienveillance ouvrez les portes de votre inconscient !
Alors qui de vos proches, amis, famille seront hypnotisés ?
Avec Kent Hypnose préparez-vous à vivre une aventure hors du commun, ouvrez les portes…
Réservation en ligne.
Conseillé à partir de 10 ans. .
Rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56
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English :
L’événement Spectacle Kent Hypnose Guilvinec a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Destination Pays Bigouden
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