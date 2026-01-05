Atelier de cuisine à l’Hatelier Bouillons et soupes de la mer Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Atelier de cuisine à l’Hatelier Bouillons et soupes de la mer

Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Début : 2026-09-28

fin : 2026-09-28

2026-09-28

Avec le début de l’automne, Stéphane Varichon vous propose de réaliser des bouillons et soupes de la mer. De quoi se réchauffer!

L’atelier se termine par la dégustation des plats préparés, en compagnie du chef… Un moment convivial et gourmand !

Un minimum de 4 personnes est requis pour l’atelier. Celui-ci sera annulé la veille si ce minimum n’est pas atteint. .

Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

