Théâtre Le prénom Guilvinec
samedi 3 octobre 2026 · Guilvinec
Informations pratiques
Guilvinec
Théâtre Le prénom
18 rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La pièce culte débarque au Guilvinec et vous ne voulez pas rater ça !
Tout part d’une annonce toute simple Vincent dévoile le prénom de son futur enfant. Mais là où tout le monde s’attendait à des félicitations, c’est le chaos total. La soirée de retrouvailles entre amis et famille dérape complètement, les vérités éclatent et le rire devient contagieux.
C’est une comédie incisive, enlevée, qui tape juste et qui fait un bien fou. C’est le moment idéal pour oublier les soucis du quotidien, se détendre et partager un vrai bon moment de théâtre.
Su réservation en ligne. .
18 rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 51 64 98 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Le prénom Guilvinec a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Guilvinec (Finistère)
- Concert de Nolwenn Arzel Harpe celtique Guilvinec 18 août 2026
- Concert de Trobairitz Musique médiévale Guilvinec 25 août 2026
- Concert de Tidiane Dia Kora Guilvinec 30 août 2026
- Forum des associations Guilvinec 5 septembre 2026
- Concert de chant de Bretagne d’hier et d’aujourd’hui Guilvinec 12 septembre 2026