Informations pratiques

Guilvinec

Théâtre Le prénom

18 rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La pièce culte débarque au Guilvinec et vous ne voulez pas rater ça !

Tout part d’une annonce toute simple Vincent dévoile le prénom de son futur enfant. Mais là où tout le monde s’attendait à des félicitations, c’est le chaos total. La soirée de retrouvailles entre amis et famille dérape complètement, les vérités éclatent et le rire devient contagieux.

C’est une comédie incisive, enlevée, qui tape juste et qui fait un bien fou. C’est le moment idéal pour oublier les soucis du quotidien, se détendre et partager un vrai bon moment de théâtre.

Su réservation en ligne. .

18 rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 51 64 98 02

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English :

L’événement Théâtre Le prénom Guilvinec a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Destination Pays Bigouden