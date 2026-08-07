Spectacle La chambre de Warren Théâtre du Cloître Bellac

Informations pratiques

Bellac

Spectacle La chambre de Warren

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 15:00:00

fin : 2026-12-09 16:00:00

Date(s) :

2026-12-09

La Chambre de Warren est un conte écologique sensible et lumineux tiré de l’album éponyme de Jérémie Moreau. Warren, un petit garçon qui préfère rester dans sa chambre, se retrouve embarqué dans une aventure extraordinaire après sa rencontre avec le dieu Pan, privé de sa mélodie. Pour apaiser sa colère, il accueille dans sa chambre toute une faune en quête de refuge chauve-souris, fourmis, poule, crapaud…

Entre imaginaire, humour et poésie, ce spectacle célèbre la vie, le pouvoir du collectif et invite petits et grands à regarder autrement notre lien avec la nature. Une ode pleine d’espoir face aux défis écologiques d’aujourd’hui. .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle La chambre de Warren

L’événement Spectacle La chambre de Warren Bellac a été mis à jour le 2026-08-07 par Terres de Limousin