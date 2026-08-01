Informations pratiques

Saint-Caprais

Spectacle La Demande en Mariage

Salle des fêtes (climatisée) Saint-Caprais Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Cet été, le Théâtre Boto revient en Occitanie vous présenter son nouveau spectacle "La Demande en Mariage" d'Anton Tchekhov.

Dans cette courte pièce au rythme effréné, Tchekhov donne libre cours à son talent pour la satire et la caricature, qui aura fait le succès de ses nouvelles à ses débuts

Cet été, le Théâtre Boto revient en Occitanie vous présenter son nouveau spectacle "La Demande en Mariage" d'Anton Tchekhov.

Dans cette courte pièce au rythme effréné, Tchekhov donne libre cours à son talent pour la satire et la caricature, qui aura fait le succès de ses nouvelles à ses débuts. Il y parle moins d'amour le mot n'est pas même prononcé ! que d'intérêt foncier et de chiens de chasse au-delà de la comédie, l'auteur dresse le portrait caustique de la petite aristocratie provinciale guettée par l'effondrement devant la montée de la nouvelle classe bourgeoise.

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Salle des fêtes (climatisée) Saint-Caprais 46250 Lot Occitanie +33 7 88 36 65 16 contact@theatreboto.com

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English :

This summer, the Théâtre Boto returns to Occitanie to present its new production: Anton Chekhov’s “The Marriage Proposal.”

In this fast-paced short play, Chekhov gives free rein to his talent for satire and caricature, which made his early short stories such a success.

L’événement Spectacle La Demande en Mariage Saint-Caprais a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gourdon