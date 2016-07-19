Spectacle La démo Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien

Spectacle La démo

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Saison estivale Un Dimanche chez Tatin

SPECTACLE “LA DÉMO” PAR LA COMPAGNIE MIMULUS

Les deux personnages font découvrir au public le monde du cirque et la grande palette de disciplines qui le constitue.

Malgré leurs maladresses…et avec l’aide du public, leurs prouesses parviendront à vous ébahir.

Duo burlesque et participatif 45 minutes

Dans le cadre de la saison estivale Un dimanche chez Tatin

Dimanche 19 juillet à 16h

Tarifs 4€, 2€, gratuit 18 ans .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Summer Season: A Sunday at Tatin’s

L’événement Spectacle La démo Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE