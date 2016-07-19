Spectacle La démo Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
Spectacle La démo Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien dimanche 19 juillet 2026.
Cossé-le-Vivien
Spectacle La démo
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Saison estivale Un Dimanche chez Tatin
SPECTACLE “LA DÉMO” PAR LA COMPAGNIE MIMULUS
Les deux personnages font découvrir au public le monde du cirque et la grande palette de disciplines qui le constitue.
Malgré leurs maladresses…et avec l’aide du public, leurs prouesses parviendront à vous ébahir.
Duo burlesque et participatif 45 minutes
Dans le cadre de la saison estivale Un dimanche chez Tatin
Dimanche 19 juillet à 16h
Tarifs 4€, 2€, gratuit 18 ans .
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
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English :
Summer Season: A Sunday at Tatin’s
L’événement Spectacle La démo Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE
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