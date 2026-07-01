Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Spectacle la femme Pavillon au Café Moderne

2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Trois musiciennes, dans le cercle de leur machine poétique et sonore parlent de monde à monde et invite à plonger dans un univers radical, doux et profond qui sent l’humus et le fond des océans, la vie vivante et les femmes puissantes.

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Une cérémonie humaine à convocation animale.

Installé·es dans une bulle sonore, le public est au cœur d’une mécanique fait-maison où pavillons de gramophones et enceintes volantes amplifient une parole pour mieux percevoir, sentir, entendre, mots chuchotés, envolées lyriques ou punk endiablé.

On rêve de croiser LA FEMME PAVILLON dans une forêt ou dans un petit nid douillet, au lever du jour ou en nuit profonde pour un rituel partagé.

Rendez-vous le samedi 25 juillet à 18h au Café Moderne pour le spectacle La femme pavillon .

Participation libre et consciente .

2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie lemoderne@lilo.org

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English :

Three musicians, within the circle of their poetic and sonic machine, speak of world upon world and invite us to immerse ourselves in a radical, gentle, and profound universe that smells of humus and the ocean depths, of vibrant life and powerful women.

L’événement Spectacle la femme Pavillon au Café Moderne Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)