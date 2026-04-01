Spectacle La femme qui danse Lessay Lessay
Spectacle La femme qui danse Lessay Lessay samedi 18 avril 2026.
Lessay
Spectacle La femme qui danse
Lessay 29 Place Saint-Cloud Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 20:00:00
Date(s) :
2026-04-18
La compagnie incandescence vous présente le spectacle La femme qui danse .
Solo de danse contemporaine.
Tout public. .
Lessay 29 Place Saint-Cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 87 69 00 20 elodie.meunier5@gmail.com
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English : Spectacle La femme qui danse
L’événement Spectacle La femme qui danse Lessay a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche
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