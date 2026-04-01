Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle La femme qui danse Lessay Lessay

Spectacle La femme qui danse Lessay Lessay samedi 18 avril 2026.

Lieu : Lessay

Adresse : 29 Place Saint-Cloud

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lessay

Spectacle La femme qui danse

Lessay 29 Place Saint-Cloud Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :
2026-04-18

La compagnie incandescence vous présente le spectacle La femme qui danse .
Solo de danse contemporaine.
Tout public.   .

Lessay 29 Place Saint-Cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 87 69 00 20  elodie.meunier5@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle La femme qui danse

L’événement Spectacle La femme qui danse Lessay a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche

À voir aussi à Lessay (Manche)