Spectacle La Générale Posthume Vilain Chien Bleu Pluriel Trégueux

Spectacle La Générale Posthume Vilain Chien Bleu Pluriel Trégueux vendredi 27 mars 2026.

Spectacle La Générale Posthume Vilain Chien

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Le vilain chien, c’est le chien qui n’obéit pas et qui refuse de se soumettre. C’est le fils indigne. Il est irrévérencieux, effronté et provocateur. A la manière du bouffon du roi, c’est le seul qui peut s’amuser de l’autorité sans se faire couper la tête. Ce soir les vilains chiens seront sur la scène de Bleu pluriel. Ce spectacle dans lequel souffle un vent de révolte joyeuse est garanti sans super héros, sans double salto, sans jambes tendues et sans chien marchant sur une petite boule. Il y aura cependant de la sueur, des rois sans têtes, des textes gesticulés, de l’acrobatie tordue et de la guitare saturée. Cette création se veut cynique, indigne, hors cadre, pas à la hauteur, trop ou pas assez, et c’est tant mieux !

A partir de 7 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle La Générale Posthume Vilain Chien Trégueux a été mis à jour le 2025-08-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme