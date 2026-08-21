Spectacle : La grand-mère du Petit Chaperon Rouge, Médiathèque municipale de Bélus, Bélus

Informations pratiques

Spectacle : La grand-mère du Petit Chaperon Rouge Dimanche 4 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Bélus Landes

De 2 à 10 ans, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Un spectacle de marionnettes en plusieurs saynètes mêlant conte, poésie et humour.

De 2 à 10 ans

Médiathèque municipale de Bélus 80 route d’autarribe, Bélus Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 48 10 10 79

Biblis en folie 2026

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