AGENDA · Bélus
Spectacle : La grand-mère du Petit Chaperon Rouge, Médiathèque municipale de Bélus, Bélus
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Bélus · Bélus
Informations pratiques
Spectacle : La grand-mère du Petit Chaperon Rouge Dimanche 4 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Bélus Landes
De 2 à 10 ans, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Un spectacle de marionnettes en plusieurs saynètes mêlant conte, poésie et humour.
De 2 à 10 ans
Médiathèque municipale de Bélus 80 route d’autarribe, Bélus Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 48 10 10 79
Biblis en folie 2026
©compagnie céto
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