Spectacle La grosse Faim de P’tit Bonhomme Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Spectacle La grosse Faim de P’tit Bonhomme

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:45:00

Date(s) :

2026-09-20

**Dimanche 20 septembre à 15h et 17h, le Musée des Moulins propose un spectacle de marionnette dès 2 ans adapté du célèbre conte de Pierre Delye et Cécile Hudrisier.**

**La grosse faim de p’tit bonhomme** Cie L’oiseau manivelle durée 45 min. **à 15h et 17h** Tout public dès 2 ans

Conte marionnettique écologique, solidaire et recyclable (ou presque !).

Un matin, P’tit Bonhomme se réveille avec une bien grosse faim. Il court demander du pain au boulanger. Mais comment se nourrir sans argent ? Sur la route qui va du meunier jusqu’à la rivière polluée apparaissent les liens invisibles et constants qui relient la nature à l’humanité. Une quête pour apprendre la solidarité et la valeur des choses.

D’après l’album La grosse faim de p’tit bonhomme de Pierre Delye et Cécile Hudrisier, © Editions Didier Jeunesse, 2005.

**Dimanche 20 septembre à 15h et 17h, le Musée des Moulins propose un spectacle de marionnette dès 2 ans adapté du célèbre conte de Pierre Delye et Cécile Hudrisier.**

**La grosse faim de p’tit bonhomme** Cie L’oiseau manivelle durée 45 min. **à 15h et 17h** Tout public dès 2 ans

Conte marionnettique écologique, solidaire et recyclable (ou presque !).

Un matin, P’tit Bonhomme se réveille avec une bien grosse faim. Il court demander du pain au boulanger. Mais comment se nourrir sans argent ? Sur la route qui va du meunier jusqu’à la rivière polluée apparaissent les liens invisibles et constants qui relient la nature à l’humanité. Une quête pour apprendre la solidarité et la valeur des choses.

D’après l’album La grosse faim de p’tit bonhomme de Pierre Delye et Cécile Hudrisier, © Editions Didier Jeunesse, 2005. .

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 05 49 34 museedesmoulins@villeneuvedascq.fr

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English :

**Sunday, September 20, at 3:00 p.m. and 5:00 p.m., the Mus%E9e des Moulins presents a puppet show for children ages 2 and up, adapted from the famous story by Pierre Delye and C%E9cile Hudrisier.**

**Little Man’s Big Hunger**—Cie L’oiseau manivelle; runtime: 45 min. **At 3 p.m. and 5 p.m.**—Suitable for all ages, ages 2 and up

An eco-friendly, socially conscious, and recyclable (or almost!) puppet show.

One morning, Little Man wakes up feeling very hungry. He runs to the baker to ask for some bread. But how can he get food without any money? Along the road leading from the miller to the polluted river, the invisible and constant bonds that connect nature to humanity come to light. A quest to learn about solidarity and the value of things.

Based on the picture book *La grosse faim de petit bonhomme* by Pierre Delye and Cécile Hudrisier, published by Éditions Didier Jeunesse, 2005.

L’événement Spectacle La grosse Faim de P’tit Bonhomme Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-08-22 par Hauts-de-France Tourisme