SPECTACLE LA GUERRE IRRATIONNELLE Béziers
SPECTACLE LA GUERRE IRRATIONNELLE Béziers vendredi 19 juin 2026.
Béziers
SPECTACLE LA GUERRE IRRATIONNELLE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre de la coupe du monde de football, découvrez un spectacle sur le football et sa dimension poétique et sociale.
La Guerre irrationnelle est un spectacle sur le football, sur sa dimension poétique et sociale, sur le souvenir et la classe ouvrière. Parler du foot c’est parler du monde, de l’universalité et tenter de faire dialoguer Pier Paolo Pasolini, Albert Camus et Diego Maradona. C’est comprendre la passe, le héros, le supporter et rencontrer la passion et l’amour inconditionnel. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
As part of the Football World Cup, discover a show about soccer and its poetic and social dimension.
L’événement SPECTACLE LA GUERRE IRRATIONNELLE Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34
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