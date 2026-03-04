Spectacle La journée du petit pouce Graines de Mômes Place Vitoria Angoulême

Spectacle La journée du petit pouce Graines de Mômes

Petit Pouce a du mal à se lever. Mais il le faut, Petit Pouce, il faut aller prendre son déjeuner ! En chansons, jeux de doigt, dessins, pliages, Monia Lyorit raconte les aventures d’un personnage bien connu des tout-petits.

Place Vitoria Médiathèque ma campagne Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

English :

Little Thumb has trouble getting up. But you’ve got to, Little Thumb, you’ve got to go and have breakfast! With songs, finger plays, drawings and folding, Monia Lyorit recounts the adventures of a character well known to toddlers.

