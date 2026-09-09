Spectacle La Main dans le sac Comédie d’Aix Aix-en-Provence
samedi 26 septembre 2026 · Comédie d'Aix · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle La Main dans le sac
Samedi 26 septembre 2026 de 20h30 à 22h.
Samedi 28 novembre 2026 de 18h30 à 20h.
Samedi 6 février 2027 de 18h30 à 20h.
Samedi 6 mars 2027 de 18h30 à 20h.
Samedi 17 avril 2027 de 19h à 20h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-11-28 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-11-28 2027-02-06 2027-03-06 2027-04-17
Quatre comédiens de la LIPAIX se présentent devant vous pour inventer des histoires de plus en plus complexes en piochant des contraintes dans des sacs présents sur scène !
Le contenu de ces sacs, c’est vous qui l’aurez décidé
● Le premier contient les thèmes que vous aurez imaginés quels titres donnerez-vous à nos histoires ?
● Le deuxième contient les catégories que vous aurez inventées resterez-vous classiques ou aurez-vous des idées de folie ?
● Le troisième contient le nombre de joueurs que vous voulez voir sur scène en laisserez-vous un de côté ou mettre vous nos comédiens en difficulté ?
● Le quatrième contient la durée de l’impro êtes vous plutôt fan des histoires courtes ou voulez-vous partir pour 20 minutes ?
Tout ça, c’est VOUS qui l’aurez décidé !
Tour à tour, chacun des comédiens piochera dans l’un des sacs pour écrire sous vos yeux les histoires construites à partir de ces que vous aurez mis dans les sacs. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Four actors from LIPAIX take the stage to create stories of increasing complexity by drawing prompts from bags on stage!
L’événement Spectacle La Main dans le sac Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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