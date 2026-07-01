Spectacle La Mer à Vives Voix Salle Ker Anna Île-de-Batz

Informations pratiques

Île-de-Batz

Spectacle La Mer à Vives Voix

Salle Ker Anna Lieu-dit Venoc Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

Véritable invitation au voyage, La Mer à vives voix célèbre la mer dans toute sa richesse et ses émotions. Que l’on vive sur l’île ou que l’on soit simplement de passage, ce spectacle nous réunit autour d’un même lien celui de la mer, source d’inspiration et de souvenirs.

À travers une mosaïque de lectures, de chants, de contes, de poèmes et d’images, laissez-vous emporter par une création sensible qui évoque la mer calme ou déchaînée, celle des jours de tempête comme des instants paisibles, celle de l’intersaison ou encore celle qui habite nos rêves.

Un moment poétique et chaleureux pour célébrer cet horizon commun qui nous rassemble. Réservation obligatoire. .

Salle Ker Anna Lieu-dit Venoc Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 99 73 42 00

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English :

L’événement Spectacle La Mer à Vives Voix Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX