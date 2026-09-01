Spectacle La Missive au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Spectacle La Missive au Musée du Terroir

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

**Samedi 19 septembre à 17h, le Musée du Terroir propose La Missive par la Cie Dyspercée, un spectacle musical, circassien et romantique.**

**La Missive** Cie Dyspercée Spectacle de cirque tout public **à 17h** – durée 1h.

La Missive est un spectacle qui dépoussière les échanges épistolaires. Exit les SMS et autres groupes WhatsApp! Ici on plonge dans la correspondance amoureuse, dans ces lettres que l’on envoie, que l’on retient, que l’on déchire — autant de gestes qui traduisent le trouble du cœur.

Inspirés par les poésies du XIXe siècle, les trois artistes de la Compagnie Dyspercée explorent les multiples facettes de l’amour la séduction, l’élan du cœur, les billets doux…

Entre jonglerie, harpe et contorsion, tout au long de ce spectacle, laissez-vous emporter par ce triangle amoureux aussi touchant que burlesque ! Perché sur son monocycle, les bras grands ouverts, frôlant le vide. Il danse, virevolte, joue de son déséquilibre. Sa longue veste l’épouse, voletant au rythme de ses tournoiements.

**Samedi 19 septembre à 17h, le Musée du Terroir propose La Missive par la Cie Dyspercée, un spectacle musical, circassien et romantique.**

**La Missive** Cie Dyspercée Spectacle de cirque tout public **à 17h** – durée 1h.

La Missive est un spectacle qui dépoussière les échanges épistolaires. Exit les SMS et autres groupes WhatsApp! Ici on plonge dans la correspondance amoureuse, dans ces lettres que l’on envoie, que l’on retient, que l’on déchire — autant de gestes qui traduisent le trouble du cœur.

Inspirés par les poésies du XIXe siècle, les trois artistes de la Compagnie Dyspercée explorent les multiples facettes de l’amour la séduction, l’élan du cœur, les billets doux…

Entre jonglerie, harpe et contorsion, tout au long de ce spectacle, laissez-vous emporter par ce triangle amoureux aussi touchant que burlesque ! Perché sur son monocycle, les bras grands ouverts, frôlant le vide. Il danse, virevolte, joue de son déséquilibre. Sa longue veste l’épouse, voletant au rythme de ses tournoiements. .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

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English :

**Saturday, September 19, at 5:00 p.m., the Musée du Terroir presents *La Missive* by Cie Dyspercée, a musical, circus-style, and romantic show.**

***La Missive*?** Cie Dyspercée Circus show for all ages ? **%E0 5:00 p.m.** – runtime 1 hour.

*La Missive* is a show that breathes new life into the art of letter-writing. Forget text messages and WhatsApp groups! Here, we dive into romantic correspondence—those letters we send, hold onto, or tear up—all gestures that reflect the turmoil of the heart.

Inspired by 19th-century poetry, the three artists of the Compagnie Dyspercée explore the many facets of love: seduction, the stirrings of the heart, love notes…

Between juggling, harp music, and contortion, let yourself be swept away throughout this show by this love triangle—as touching as it is comical! Perched on his unicycle, arms wide open, teetering on the edge of the void, he dances, twirls, and plays with his loss of balance. His long jacket flows around him, fluttering to the rhythm of his spins.

L’événement Spectacle La Missive au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-08-25 par Hauts-de-France Tourisme