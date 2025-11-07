Spectacle La P’tite tournée Salle de spectacle La Roche-Chalais
mardi 13 octobre 2026 · Salle de spectacle · La Roche-Chalais
Informations pratiques
La Roche-Chalais
Spectacle La P’tite tournée
Salle de spectacle Avenue de la Double La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 10:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
La P’tite tournée Spectacle offert par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord pour les enfants de 6 mois à 4 ans, à la Salle de spectacle (avenue de la Double). Places limitées. Uniquement sur inscription.
La P’tite tournée Spectacle offert par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord pour les enfants de 6 mois à 4 ans à la Salle de spectacle (avenue de la Double). Places limitées. Uniquement sur inscription. .
Salle de spectacle Avenue de la Double La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
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English : Spectacle La P’tite tournée
%AB%A0La Petite Tournée%A0%BB A show presented by the Dordogne-Périgord Departmental Library for children ages 6 months to 4 years, at the Performance Hall (Avenue de la Double). Limited seating. Registration required.
L’événement Spectacle La P’tite tournée La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne
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