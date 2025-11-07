Spectacle La P’tite tournée Salle de spectacle La Roche-Chalais

Informations pratiques

La Roche-Chalais

Spectacle La P’tite tournée

Salle de spectacle Avenue de la Double La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 10:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

La P’tite tournée Spectacle offert par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord pour les enfants de 6 mois à 4 ans, à la Salle de spectacle (avenue de la Double). Places limitées. Uniquement sur inscription.

La P’tite tournée Spectacle offert par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord pour les enfants de 6 mois à 4 ans à la Salle de spectacle (avenue de la Double). Places limitées. Uniquement sur inscription. .

Salle de spectacle Avenue de la Double La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle La P’tite tournée

%AB%A0La Petite Tournée%A0%BB A show presented by the Dordogne-Périgord Departmental Library for children ages 6 months to 4 years, at the Performance Hall (Avenue de la Double). Limited seating. Registration required.

L’événement Spectacle La P’tite tournée La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne