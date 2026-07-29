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Spectacle La quête du râle Bar associatif La Souche Lucq-de-Béarn

mercredi 29 juillet 2026 · Bar associatif La Souche · Lucq-de-Béarn

Spectacle La quête du râle Bar associatif La Souche Lucq-de-Béarn

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bar associatif La Souche
Adresse
3 place de l'Église
Ville
64360 Lucq-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lucq-de-Béarn

Spectacle La quête du râle

Bar associatif La Souche 3 place de l’Église Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Par La compagnie du Faubour.
Spectacle de clown préhistorique tout public. (clown, Didgeridoo, jonglerie, équilibre sur bois). Paahahaaaa est un homme préhistorique qui débarque dans notre monde. Il va de découvertes en découvertes Whoaaa une nouvelle tribu ! . C’est alors qu’il entame un jeu de surenchères absurdes pour se faire comprendre et aimer par cette potentielle famille. Durée 1h
Suivi du concert Fest Noz, un lieu de danse, le concert d’écoute.Une musique vivante et énergique pour les pieds, mais aussi douce et délicate pour les oreilles   .

Bar associatif La Souche 3 place de l’Église Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 99 80 82 

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English : Spectacle La quête du râle

L’événement Spectacle La quête du râle Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn

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