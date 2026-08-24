Spectacle Laïka Théâtre François Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Spectacle Laïka

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 20:30:00

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-26 2027-01-27 2027-01-28

David Murgia incarne une galerie de personnages, migrants, ouvriers, prostituées ou laissés-pour-compte, dans un poème théâtral porté par une parole vive et nerveuse. Accompagné par l’accordéon de Maurice Blanchy et la voix de Yolande Moreau, il donne chair à une humanité fragile et flamboyante. Laïka , petite chienne des rues envoyée dans l’espace, devient le symbole des oubliés et des sacrifiés, ceux qui restent pourtant les plus proches du ciel. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Laïka

L’événement Spectacle Laïka Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)