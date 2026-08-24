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AGENDA · Vesoul

Spectacle Laïka Théâtre François Villon Vesoul

mardi 26 janvier 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
mardi 26 janvier 2027
Fin
mardi 26 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Spectacle Laïka

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:30:00
fin : 2027-01-27

Date(s) :
2027-01-26 2027-01-27 2027-01-28

David Murgia incarne une galerie de personnages, migrants, ouvriers, prostituées ou laissés-pour-compte, dans un poème théâtral porté par une parole vive et nerveuse. Accompagné par l’accordéon de Maurice Blanchy et la voix de Yolande Moreau, il donne chair à une humanité fragile et flamboyante. Laïka , petite chienne des rues envoyée dans l’espace, devient le symbole des oubliés et des sacrifiés, ceux qui restent pourtant les plus proches du ciel.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Laïka

L’événement Spectacle Laïka Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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