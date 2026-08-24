Spectacle Laïka Théâtre François Villon Vesoul
mardi 26 janvier 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle Laïka
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:30:00
fin : 2027-01-27
Date(s) :
2027-01-26 2027-01-27 2027-01-28
David Murgia incarne une galerie de personnages, migrants, ouvriers, prostituées ou laissés-pour-compte, dans un poème théâtral porté par une parole vive et nerveuse. Accompagné par l’accordéon de Maurice Blanchy et la voix de Yolande Moreau, il donne chair à une humanité fragile et flamboyante. Laïka , petite chienne des rues envoyée dans l’espace, devient le symbole des oubliés et des sacrifiés, ceux qui restent pourtant les plus proches du ciel. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Laïka
L’événement Spectacle Laïka Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul 11 septembre 2026
- État des lieux Collectif Porte-avions Rue Baron Bouvier Vesoul 12 septembre 2026
- Libération de Vesoul Jardin Anglais et Monuments des Allées Vesoul 12 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Vesoul, Banque de france de vesoul, Vesoul 18 septembre 2026