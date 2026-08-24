Spectacle L’amoureux de madame Muscle Théâtre François Villon Vesoul
dimanche 7 mars 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle L’amoureux de madame Muscle
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 10:00:00
fin : 2027-03-08
Date(s) :
2027-03-07 2027-03-08
Dans un cabaret coloré et burlesque, trois clowns et acrobates partent à la découverte du corps humain. L’Amoureux, Madame Muscle et Anatom’ jouent avec les formes, les mouvements et les mystères du corps, entre ombres chinoises, costumes bariolés et musique enjouée. Chorégraphié par Michel Kelemenis, L’Amoureux de Madame Muscle propose aux enfants et aux familles une approche dansée, poétique, ludique et pleine d’humour de l’anatomie. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle L’amoureux de madame Muscle
L’événement Spectacle L’amoureux de madame Muscle Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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