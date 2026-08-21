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AGENDA · Redon

Spectacle L’Assemblée des Bourdons – Cie Pied en Sol, Le Canal théâtre, Redon

samedi 19 septembre 2026 · Le Canal théâtre · Redon

Spectacle L’Assemblée des Bourdons – Cie Pied en Sol, Le Canal théâtre, Redon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Canal théâtre
Adresse
Place du Parlement, 35600 Redon, France
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Accès libre

Spectacle L’Assemblée des Bourdons – Cie Pied en Sol Samedi 19 septembre, 18h00 Le Canal théâtre Ille-et-Vilaine

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:50:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:50:00+02:00

Pour leur nouvelle création, la compagnie Pied en Sol a puisé dans un imaginaire nourri de culture et de danses bretonne principalement issues de Haute-Bretagne.
Conçue comme un bal du monde, ce spectacle mêle danse contemporaine et danse traditionnelle.

Le Canal théâtre Place du Parlement, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223101080 https://www.lecanaltheatre.fr http://www.lecanaltheatre.fr/Le-Canal/Presentation-generale Le Canal Théâtre est une scène conventionnée d’intérêt national située Place du Parlement à Redon. Elle offre une programmation variée, allant du théâtre aux arts de la scène, en passant par des spectacles pour le jeune public.
Nouvelle création de la compagnie Pied en Sol

©Sammy Robert

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