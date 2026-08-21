Spectacle L’Assemblée des Bourdons – Cie Pied en Sol, Le Canal théâtre, Redon
samedi 19 septembre 2026 · Le Canal théâtre · Redon
Informations pratiques
Spectacle L’Assemblée des Bourdons – Cie Pied en Sol Samedi 19 septembre, 18h00 Le Canal théâtre Ille-et-Vilaine
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:50:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:50:00+02:00
Pour leur nouvelle création, la compagnie Pied en Sol a puisé dans un imaginaire nourri de culture et de danses bretonne principalement issues de Haute-Bretagne.
Conçue comme un bal du monde, ce spectacle mêle danse contemporaine et danse traditionnelle.
Le Canal théâtre Place du Parlement, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223101080 https://www.lecanaltheatre.fr http://www.lecanaltheatre.fr/Le-Canal/Presentation-generale Le Canal Théâtre est une scène conventionnée d’intérêt national située Place du Parlement à Redon. Elle offre une programmation variée, allant du théâtre aux arts de la scène, en passant par des spectacles pour le jeune public.
Nouvelle création de la compagnie Pied en Sol
©Sammy Robert
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