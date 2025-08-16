Spectacle Laurent Barat s’enchaîne Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Laurent Barat s’enchaîne

Théâtre Le Normandy
387 Rue Aristide Briand
Le Havre
Seine-Maritime

Laurent Barat l’avait juré jamais, mais vraiment, jamais il ne se mettra en couple ! C’est donc en toute logique que dans son nouveau spectacle, l’humoriste nous parle de son installation chez sa copine, de la cohabitation avec celle qu’il qualifie de ministre de l’Intérieur, ministre de l’Aménagement du territoire, ministre de la Culture et de ministre de la Santé ! Un regard tendre et incisif sur le couple après 40 ans, les projets d’avenir sur Doctolib, l’apnée du sommeil, la nostalgie des années 90…

Entre stand-up et personnages, avec même quelques imitations, Laurent livre un spectacle drôle et touchant, un hymne à l’amour et à l’humour.

