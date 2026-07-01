Informations pratiques

Lannilis

Spectacle Le Cab’Ari Jobglerie, magie et clowneries par Animaction

Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Jonglerie, magie et clownerie sont les ingrédients de ce spectacle haut en couleur, où l’humour et l’interaction avec le public sont au rendez-vous. Performances, gags et imprévus s’enchaînent pour le plaisir de tous.

Spectacle gratuit proposé par Anim’Action.

Rendez-vous le 27 août à 17 h 30 à l’Espace Lapoutroie, à Lannilis (repli dans la salle Yves-Nicolas, en cas de mauvais temps). .

Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 00 11

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English :

L’événement Spectacle Le Cab’Ari Jobglerie, magie et clowneries par Animaction Lannilis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS