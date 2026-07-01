Spectacle Le Cab’Ari Jobglerie, magie et clowneries par Animaction Lannilis
jeudi 23 juillet 2026 · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Spectacle Le Cab’Ari Jobglerie, magie et clowneries par Animaction
Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Jonglerie, magie et clownerie sont les ingrédients de ce spectacle haut en couleur, où l’humour et l’interaction avec le public sont au rendez-vous. Performances, gags et imprévus s’enchaînent pour le plaisir de tous.
Spectacle gratuit proposé par Anim’Action.
Rendez-vous le 27 août à 17 h 30 à l’Espace Lapoutroie, à Lannilis (repli dans la salle Yves-Nicolas, en cas de mauvais temps). .
Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 00 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Le Cab’Ari Jobglerie, magie et clowneries par Animaction Lannilis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Lannilis (Finistère)
- Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis 15 juillet 2026
- Balade à cheval Lieu-dit Troréon Lannilis 15 juillet 2026
- L’Art dans les chapelles du Léon Exposition de Véronique Porot Lieu-dit Bergot Lannilis 15 juillet 2026
- Initiation aux danses bretonnes Salle Yves Nicolas Lannilis 15 juillet 2026
- Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis 22 juillet 2026