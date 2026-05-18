Spectacle Le dernier voyage de Monsieur Claudel Auditorium Stephan Bouttet Dinard
Spectacle Le dernier voyage de Monsieur Claudel Auditorium Stephan Bouttet Dinard mardi 19 mai 2026.
Dinard
Spectacle Le dernier voyage de Monsieur Claudel
Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 21:00:00
fin : 2026-05-19 22:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Spectacle proposé par l’Université de Tous les Savoirs Dinard Côte d’Emeraude, écrit et joué par Sylvain Beltran Lamy.
Paul Claudel, haute figure des lettres parisiennes, quitte la vie ici-bas. Ce dramaturge, poète et diplomate, s’était converti au christianisme, une conversion inattendue, un jour brumeux de Noël 1886.
Dans cette création déjà jouée plus de 300 fois en France, en Belgique, au Japon et aux États-Unis, Claudel assiste à ses propres obsèques et les commente !
Servi par une plume alerte et une grande érudition, le texte de Sylvain Beltran Lamy met le public devant toute une vie, avec ses bonheurs, ses lourds regrets à l’égard de sa sœur Camille, ses grandeurs et ses faiblesses.
Paul Claudel, sans complaisance pour lui ni pour personne, nous dévoile une âme d’exception. Le comédien croque avec brio toute une époque, ses figures littéraires, artistiques et politiques. Un bijou littéraire servi par une interprétation exceptionnelle !
Billetterie sur place le soir du concert. Paiement en espèces ou chèques. .
Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 50 73 97 30
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English :
L’événement Spectacle Le dernier voyage de Monsieur Claudel Dinard a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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