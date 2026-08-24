Spectacle Le Grand Rendez-vous Vesoul
dimanche 20 juin 2027 · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle Le Grand Rendez-vous
Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-20
fin : 2027-06-20
Date(s) :
2027-06-20
Au terme de cette semaine les 18 acrobates du collectif XY vous invitent pour un ultime Grand rendez-vous à Vesoul, où se mêlent la virtuosité acrobatique, l’expérimentation du vertige et l’émouvante simplicité du faire ensemble.
Un voyage à part, à vivre ensemble ! .
Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 contact@theatre-edwige-feuillere.fr
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English : Spectacle Le Grand Rendez-vous
L’événement Spectacle Le Grand Rendez-vous Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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