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AGENDA · Vesoul

Spectacle Le Grand Rendez-vous Vesoul

dimanche 20 juin 2027 · Vesoul

Informations pratiques

Début
dimanche 20 juin 2027
Fin
dimanche 20 juin 2027
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Spectacle Le Grand Rendez-vous

Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-20
fin : 2027-06-20

Date(s) :
2027-06-20

Au terme de cette semaine les 18 acrobates du collectif XY vous invitent pour un ultime Grand rendez-vous à Vesoul, où se mêlent la virtuosité acrobatique, l’expérimentation du vertige et l’émouvante simplicité du faire ensemble.
Un voyage à part, à vivre ensemble !   .

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66  contact@theatre-edwige-feuillere.fr

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English : Spectacle Le Grand Rendez-vous

L’événement Spectacle Le Grand Rendez-vous Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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