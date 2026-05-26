Spectacle Le Grand Show Espace Robert Flambeau Mirecourt
Spectacle Le Grand Show Espace Robert Flambeau Mirecourt samedi 3 octobre 2026.
Mirecourt
Spectacle Le Grand Show
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
LE GRAND SHOW
Espace Flambeau.
L’association culturelle PASSION SHOW organise la 9ème édition du Grand Show, spectacle de variétés et tremplin artistique. Ouverture des portes à 19h30 et début du spectacle à 20h30. Buvette et petite restauration sur place. CB acceptée. Une quarantaine d’artistes (cirque, danse, chant, magie, humour, musique, etc…) issus de différentes régions de France seront présents sur la scène du Grand Show et évolueront dans un écrin scénographique digne des cabarets parisiens. Un magnifique spectacle de plus de 2 heures.
Organisé par l’association Passion Show organise le Grand Show.Tout public
.
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est contactpassionshow@gmail.com
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English :
THE BIG SHOW
Espace Flambeau.
The PASSION SHOW cultural association organizes the 9th edition of the Grand Show, a variety show and artistic springboard. Doors open at 7:30pm, show starts at 8:30pm. Refreshments and snacks on site. Credit cards accepted. Some forty artists (circus, dance, singing, magic, comedy, music, etc.) from all over France will be performing on the Grand Show stage, in a setting worthy of a Parisian cabaret. A magnificent show lasting over 2 hours.
Organized by the Passion Show association.
L’événement Spectacle Le Grand Show Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MIRECOURT
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