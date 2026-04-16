Spectacle « Le Lien » avec l’Atelier des Beaux Arts Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS
Spectacle « Le Lien » avec l’Atelier des Beaux Arts Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS samedi 18 avril 2026.
Depuis sa création, la filière voix adulte s’est toujours pensée comme un espace de
rencontre, d’échange et de partage. Un lieu où les voix rejoignent d’autres formes
d’expression artistique. Depuis dix ans, elle tisse patiemment un dialogue
interdisciplinaire vivant, au sein du réseau des conservatoires, notamment avec les
ateliers des beaux-arts de la Ville de Paris ainsi qu’avec des institutions culturelles
de renom.
Cette année, le fil précieux avec les ateliers Beaux Arts s’est distendu. La
connexion qui nous unissait semble s’être effacée, comme si le lien s’était rompu.
De cette rupture va naître notre projet 25-26: Explorer ce qui relie les êtres.
À travers le chant, en dialogue avec d’autres langages artistiques, nous
chercherons à retisser les fils visibles et invisibles qui nous unissent. Florence Godfroy a choisi
d’explorer plus particulièrement les liens de l’amour et de la haine, deux forces
contraires et humaines qui structurent nos relations, inspirent les grandes oeuvres
lyriques et révèlent les tensions et les élans qui nous traversent. Le pouvoir de l’Art
est bien celui de faire lien entre les disciplines, entre les générations, entre les
cœurs.
PROGRAMME
– P. Mascagni (Cavalleria Rusticana)
Choeur « Innegiamo » et soli Santuzza- Mama Lucia
– W.A.Mozart
(Don Giovanni)
• Acte I scène d’ouverture ( leporello, Donna Anna, Don Giovanni,
Commandeur). « Notte e giorno faticar…. »
• Scène finale Commandeur, Leporello, Don Giovanni « Don Giovanni, A cenar
teco m’invitasti e son venuto ! »
• Duo Don Giovanni/Zerline N°7« Lacidarem la mano »
(Cosi fan Tutte)
Acte I scène 6 N°10 Trio « Soave sia il vento » Dorabella, Fiordiligi, Don Alfonso.
-E.Elgar
(Opus 26 deux trios pour voix de femmes avec 2 violons solistes)
• « The snow »
• « Fly singing bird »
Venez assister à la représentation du projet de la filière Voix Adulte du CMA19 avec l’Atelier des Beaux Arts le samedi 18 avril à 14H dans l’auditorium du conservatoire Jacques Ibert.
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Jacques Ibert et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sport seniors en plein air : Gym douce, Qi Gong, Gym Boxe et Kung Fu au Square Jules Verne Square Jules Verne PARIS 16 avril 2026
- Forum Emploi & Formation, Centre Paris Anim’ Interclub 17, Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026
- Exposition solo « Embrumer le réel » : Pauline Bailly (La Femme-Nuage) LooLooLook Gallery Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026