Depuis sa création, la filière voix adulte s’est toujours pensée comme un espace de

rencontre, d’échange et de partage. Un lieu où les voix rejoignent d’autres formes

d’expression artistique. Depuis dix ans, elle tisse patiemment un dialogue

interdisciplinaire vivant, au sein du réseau des conservatoires, notamment avec les

ateliers des beaux-arts de la Ville de Paris ainsi qu’avec des institutions culturelles

de renom.

Cette année, le fil précieux avec les ateliers Beaux Arts s’est distendu. La

connexion qui nous unissait semble s’être effacée, comme si le lien s’était rompu.

De cette rupture va naître notre projet 25-26: Explorer ce qui relie les êtres.

À travers le chant, en dialogue avec d’autres langages artistiques, nous

chercherons à retisser les fils visibles et invisibles qui nous unissent. Florence Godfroy a choisi

d’explorer plus particulièrement les liens de l’amour et de la haine, deux forces

contraires et humaines qui structurent nos relations, inspirent les grandes oeuvres

lyriques et révèlent les tensions et les élans qui nous traversent. Le pouvoir de l’Art

est bien celui de faire lien entre les disciplines, entre les générations, entre les

cœurs.

PROGRAMME

– P. Mascagni (Cavalleria Rusticana)

Choeur « Innegiamo » et soli Santuzza- Mama Lucia

– W.A.Mozart

(Don Giovanni)

• Acte I scène d’ouverture ( leporello, Donna Anna, Don Giovanni,

Commandeur). « Notte e giorno faticar…. »

• Scène finale Commandeur, Leporello, Don Giovanni « Don Giovanni, A cenar

teco m’invitasti e son venuto ! »

• Duo Don Giovanni/Zerline N°7« Lacidarem la mano »

(Cosi fan Tutte)

Acte I scène 6 N°10 Trio « Soave sia il vento » Dorabella, Fiordiligi, Don Alfonso.

-E.Elgar

(Opus 26 deux trios pour voix de femmes avec 2 violons solistes)

• « The snow »

• « Fly singing bird »

Venez assister à la représentation du projet de la filière Voix Adulte du CMA19 avec l’Atelier des Beaux Arts le samedi 18 avril à 14H dans l’auditorium du conservatoire Jacques Ibert.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS



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