Spectacle Le manager est un humoriste comme les autres Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Le manager est un humoriste comme les autres

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 19h. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Un spectacle d’entreprise d’actualité, rythmé, frais et drôle, autour du management et de la vie moderne, où il n’est question que d’une chose rire de soi, rire de nous pour mieux traverser notre quotidien.

Quand il était Manager, Laurent était déjà un peu Humoriste, et maintenant qu’il est Humoriste, il est toujours un peu Coach. .

Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A topical, rhythmic, fresh and funny corporate show about management and modern life, where it is all about one thing: laughing at ourselves, laughing at ourselves to better get through our daily lives.

L’événement Spectacle Le manager est un humoriste comme les autres Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence