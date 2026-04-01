Spectacle Le Safari Abeilles Coulaines
Spectacle Le Safari Abeilles Coulaines mercredi 29 avril 2026.
Coulaines
Spectacle Le Safari Abeilles
Rue des Vignes Coulaines Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Avec la Compagnie Acta Fabula
3 représentations 14h30, 16h et 17h30 Durée environ 30 min
Rucher de l’Arboretum de Coulaines
Accès libre, sans réservation À partir de 6 ans
Embarquez pour une aventure insolite à la recherche de la reine des abeilles ! Ce spectacle déambulatoire, entre conférence scientifico-burlesque, et improvisations clownesques participatives, sensibilise à la question de la biodiversité, et nous conte le monde fascinant des abeilles. Dans le cadre du mois de la nature en ville .
Rue des Vignes Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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English :
L’événement Spectacle Le Safari Abeilles Coulaines a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
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