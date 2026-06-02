Spectacle Le Secret des Couleurs LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Spectacle Le Secret des Couleurs

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Prépare-toi à vivre une aventure magique, drôle et pleine de couleurs aux côtés de Lili et de Lilou la fée du printemps !

Catastrophe… Lilou a perdu toutes ses couleurs et l’arc-en-ciel qui lui donne ses pouvoirs tombe peu à peu malade. Pour sauver la magie et redonner ses couleurs au monde, Lili se lance dans une incroyable mission avec l’aide des enfants.

Grâce à une machine magique appelée le Versicolore, elle part à la recherche des couleurs perdues à travers des univers fantastiques… mais attention, cette drôle de machine ne fonctionne pas toujours comme prévu !

Entre danse, comédie, musique, surprises et participation du public, ce spectacle interactif entraîne petits et grands dans une aventure tendre et amusante, pleine d’émotions et de bonne humeur.

Alors… Lili réussira-t-elle à sauver l’arc-en-ciel et ramener toutes les couleurs ?

> Tout public, dès 3 ans.

> Spectacle interactif. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

Get ready for a magical, funny and colourful adventure with Lili and Lilou the spring fairy!

Catastrophe? Lilou has lost all her colors, and the rainbow that gives her her powers is gradually falling ill. To save the magic and restore color to the world, Lili embarks on an incredible mission with the help of the children.

With the help of a magical machine called the Versicolore, she sets off in search of the lost colors through fantastic worlds? but beware, this funny machine doesn’t always work as planned!

With dance, comedy, music, surprises and audience participation, this interactive show takes young and old on a tender and amusing adventure, full of emotion and good humor.

What’s the story? Will Lili manage to save the rainbow and bring back all the colors?

L’événement Spectacle Le Secret des Couleurs Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65