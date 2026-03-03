Spectacle | Le Vol du Condor Espace étincelle Bergerac

Spectacle | Le Vol du Condor

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 43 – 43 – 43 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Fitour voyages vous propose son spectacle annuel.

Venez profitez d’un spectacle danse, musique, chant et narration.

Le Vol du Condor est un spectacle immersif qui fait voyager le public à travers la cordillère des Andes et le coeur vivant de l’ancien Empire Inca.

Equipes FITOUR présentes sur place . .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 23 23 bergerac@fitour-voyage.com

Spectacle | Le Vol du Condor

