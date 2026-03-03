Spectacle | Le Vol du Condor Espace étincelle Bergerac
Spectacle | Le Vol du Condor
Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne
Tarif : 43 – 43 – 43 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-18
2026-03-18
Fitour voyages vous propose son spectacle annuel.
Venez profitez d’un spectacle danse, musique, chant et narration.
Le Vol du Condor est un spectacle immersif qui fait voyager le public à travers la cordillère des Andes et le coeur vivant de l’ancien Empire Inca.
Equipes FITOUR présentes sur place . .
Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 23 23 bergerac@fitour-voyage.com
