Beaupréau-en-Mauges

Spectacle le Wagon Lune à Villedieu-la-Blouère

Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 09:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Vibrez au rythme d’une expérience sonore pour les tous petits !

Montez à bord du Wagon-Lune pour un moment d’immersion sonore et rythmique. Le temps d’une séance, cet événement propose de se connecter à la musique en découvrant, en explorant et en vibrant ensemble aux sons des instruments.

Les enfants sont invités à partager un joyeux moment de musique grâce à un programme riche en activités

– Des jeux instrumentaux ludiques

– Des explorations sonores

– Des chants, des danses et des histoires en musique

Cette séance est ouverte aux enfants accompagnés par leurs parents, assistants maternels ou assistants parentaux. Venez vivre cette expérience collective et pleine d’énergie !

Pour connaitre l’adresse exacte de l’événement n’hésitez pas à contacter directement le Centre Social Evre et Mauges .

Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 06 33 rpe@cs-evreetmauges.fr

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English :

Vibrate to the rhythm of a sound experience for the very young!

L’événement Spectacle le Wagon Lune à Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges