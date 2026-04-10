Spectacle le Wagon Lune au Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges
Spectacle le Wagon Lune au Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges jeudi 11 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Spectacle le Wagon Lune au Pin-en-Mauges
Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Vibrez au rythme d’une expérience sonore pour les tous petits !
Montez à bord du Wagon-Lune pour un moment d’immersion sonore et rythmique. Le temps d’une séance, cet événement propose de se connecter à la musique en découvrant, en explorant et en vibrant ensemble aux sons des instruments.
Les enfants sont invités à partager un joyeux moment de musique grâce à un programme riche en activités
– Des jeux instrumentaux ludiques
– Des explorations sonores
– Des chants, des danses et des histoires en musique
Cette séance est ouverte aux enfants accompagnés par leurs parents, assistants maternels ou assistants parentaux. Venez vivre cette expérience collective et pleine d’énergie !
Pour connaître l’adresse exacte de l’événement n’hésitez pas à contacter directement le Centre Social Evre et Mauges .
Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 06 33 rpe@cs-evreetmauges.fr
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English :
Vibrate to the rhythm of a sound experience for the very young!
L’événement Spectacle le Wagon Lune au Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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