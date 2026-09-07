Spectacle : lecture théâtralisée « Sauvages », Le petit Séquoia, Maromme

Informations pratiques

Spectacle : lecture théâtralisée « Sauvages » Samedi 19 septembre, 16h00 Le petit Séquoia Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À partir des découvertes réunies dans Lady Sapiens, cette création inédite mêlant textes et images revisite l’histoire de l’humanité à travers le regard de femmes actives, libres et indociles. Chasseuses de la Préhistoire, scientifiques, habitantes des marges ou protectrices du vivant prennent vie dans une lecture qui interroge l’invisibilisation des femmes, ainsi que les mécanismes qui, hier comme aujourd’hui, cherchent à faire taire celles qui s’affranchissent des normes.

-Fabrik & Compagnie – Collectif les essentiElles-

www.lireamaromme.fr

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

Le petit Séquoia 50 rue des Belges, 76150 Maromme Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@maromme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 75 26 83 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 08 17 00 »}] [{« link »: « http://www.lireamaromme.fr »}, {« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

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©Paddy