Informations pratiques

Thionville

Spectacle L’ennemie du peuple

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mardi 2027-05-04 19:00:00

fin : 2027-05-05 21:40:00

Date(s) :

2027-05-04 2027-05-05

Faut-il privilégier la santé publique ou la survie économique ? Dans cette adaptation contemporaine de la pièce d’Henrik Ibsen, Carole Lorang pousse loin les curseurs. Sur fond de scandale sanitaire, elle explore la radicalité du docteur Stockman, ici devenu une femme. Car la lanceuse d’alerte, à force d’obstination, va s’isoler de plus en plus et entraîner les siens vers l’abîme. Une tragi-comédie terriblement actuelle.Tout public

18 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

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English :

Should we prioritize public health or economic survival? In this contemporary adaptation of Henrik Ibsen’s play, Carole Lorang pushes the boundaries. Against the backdrop of a public health scandal, she explores the radicalism of Dr. Stockman, who is now portrayed as a woman. For the whistleblower, driven by her stubbornness, will increasingly isolate herself and drag her loved ones into the abyss. A tragicomedy that is terribly relevant today.

L’événement Spectacle L’ennemie du peuple Thionville a été mis à jour le 2026-08-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME