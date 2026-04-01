Spectacle L’enquête multisensorielle de la Petite Taupe Amiens
Spectacle L’enquête multisensorielle de la Petite Taupe Amiens mercredi 22 avril 2026.
Amiens
Spectacle L’enquête multisensorielle de la Petite Taupe
50 Rue de la République Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Venez (re)découvrir l’histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête et enquêter avec elle !
Au programme, une exploration sonore et tactile à la rencontre des différents animaux de l’histoire pour un moment de rires et de découverte.
A partir de 5 ans
Sur inscription
Venez (re)découvrir l’histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête et enquêter avec elle !
Au programme, une exploration sonore et tactile à la rencontre des différents animaux de l’histoire pour un moment de rires et de découverte.
A partir de 5 ans
Sur inscription .
50 Rue de la République Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 10 10 bibam@amiens-metropole.com
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English :
Come and (re)discover the story of the little mole who wanted to know who had done it to his head, and investigate with him!
The program includes an exploration of sound and touch to meet the different animals in the story, for a moment of laughter and discovery.
Ages 5 and up
Registration required
L’événement Spectacle L’enquête multisensorielle de la Petite Taupe Amiens a été mis à jour le 2025-03-12 par OT D’AMIENS
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