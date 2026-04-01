Amiens

Spectacle L’enquête multisensorielle de la Petite Taupe

50 Rue de la République Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez (re)découvrir l’histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête et enquêter avec elle !

Au programme, une exploration sonore et tactile à la rencontre des différents animaux de l’histoire pour un moment de rires et de découverte.

A partir de 5 ans

Sur inscription

Venez (re)découvrir l’histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête et enquêter avec elle !

Au programme, une exploration sonore et tactile à la rencontre des différents animaux de l’histoire pour un moment de rires et de découverte.

A partir de 5 ans

Sur inscription .

50 Rue de la République Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 10 10 bibam@amiens-metropole.com

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English :

Come and (re)discover the story of the little mole who wanted to know who had done it to his head, and investigate with him!

The program includes an exploration of sound and touch to meet the different animals in the story, for a moment of laughter and discovery.

Ages 5 and up

Registration required

L’événement Spectacle L’enquête multisensorielle de la Petite Taupe Amiens a été mis à jour le 2025-03-12 par OT D’AMIENS