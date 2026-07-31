Informations pratiques

Muttersholtz

Spectacle: Les causeries de l’homme bio

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Un conte amusé contre les mirages du bonheur matériel. Tout public à partir de 10 ans

Un homme bio de Paris part à la recherche de son bonheur perdu quelque part en Afrique de l’Ouest. Du tissage entre récit fantastique et contes traditionnels émerge un voyage initiatique fort au cour duquel le trop plein dévoile petit à petit la solitude d’un vide existentiel qui entraîneront inexorablement le héros de l’histoire à la rencontre de son frère, voisin de palier. Entre humour et caricature, ce conte est un pamphlet amusé contre le bonheur matériel par les innovations technologiques et scientifiques que nous promet la société de consommation et de loisirs.

Par la Cie du Touraco Vert

Tout public à partir de 10 ans .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 42 35 83 lacuisine.asso@gmail.com

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English :

A humorous tale that debunks the illusions of material happiness. Suitable for all ages 10 and up

L’événement Spectacle: Les causeries de l’homme bio Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme