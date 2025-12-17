Spectacle Les coquines Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Les coquines

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Un show musical où le désir se fredonne et le plaisir se chante…

Avec élégance, humour et une touche d’audace, Aude vous entraîne dans l’univers délicieusement coquin de la chanson érotique française.

Chaque mot caresse, chaque note suggère… accompagnée de musicien·nes et de danseuses d’exception, elle fait vibrer la scène au rythme du plaisir.

Un moment sensuel, espiègle et enivrant… où tout est suggéré, jamais dévoilé.

Laissez-vous séduire.

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

English : Spectacle Les coquines

