Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat Place René Pourny Pontarlier
Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat Place René Pourny Pontarlier vendredi 22 mai 2026.
Pontarlier
Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat
Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30
Organisé par Les étoiles noires.
EMBARQUEMENT IMMEDIAT Le nouveau spectacle des Etoiles Noires ! Pour fêter les 30 ans de la troupe, Les Etoiles Noires partent cette année en voyage. Une belle occasion de diffuser le message qui les unit, aux 4 coins de la planète… Billetterie en ligne. .
Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 99 02 97
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English : Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat
L’événement Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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