Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat Place René Pourny Pontarlier

Pontarlier

Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30

Organisé par Les étoiles noires.

EMBARQUEMENT IMMEDIAT Le nouveau spectacle des Etoiles Noires ! Pour fêter les 30 ans de la troupe, Les Etoiles Noires partent cette année en voyage. Une belle occasion de diffuser le message qui les unit, aux 4 coins de la planète… Billetterie en ligne. .

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 99 02 97

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English : Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat

L’événement Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS