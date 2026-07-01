Spectacle : « Les failles fertiles », Place Pierre Molinier, Bordeaux

Informations pratiques

Spectacle : « Les failles fertiles » Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h30 Place Pierre Molinier Gironde

Gratuit et ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Suivez la crieuse publique et ses complices !

Ils vous donnent rendez-vous pour une visite poétique à la découverte des lieux patrimoniaux et matrimoniaux de Saint-Michel, où se mêlent, se tissent et coexistent des liens entre des langues et des cultures aux reliefs variés. Certaines sont bien vivantes, d’autres sont en péril, mais le collectif les rassemble.

Cette déambulation se déploiera au gré des langues qui façonnent la troupe, de l’espagnol à l’arabe, en passant par l’occitan, le bordeluche, le nahuatl, l’anglais… et toutes les autres langues en écho.

Et là où les mots manquent, le corps, la danse, la musique et les paysages sonores prendront le relais pour prolonger le voyage.

Comment circulent ces langues maternelles ou paternelles, étrangères ou régionales, au sein de cet espace public ? Comment ces influences se rencontrent-elles dans l’actualité d’un quartier à l’histoire riche ?

Une carte poétique du quartier, créée avec les habitants et les amoureux de Saint-Michel, viendra enrichir le parcours.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Place Pierre Molinier Place Pierre Molinier, St-Michel, 33082 Bordeaux Bordeaux 33082 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Suivez la crieuse publique et ses complices !

©Laura Avila