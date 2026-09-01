[Spectacle] Les Messagers font leurs Shows Casino de Dieppe Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Spectacle] Les Messagers font leurs Shows

Casino de Dieppe / 3 Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La troupe normande Les Messagers font leurs Shows monte sur la scène du Casino de Dieppe pour un spectacle généreux mêlant chant, danse, humour, musique et émotions.

Entièrement composée de bénévoles, la troupe associe le plaisir du spectacle à une belle démarche solidaire ses représentations permettent de soutenir des associations venant en aide aux enfants en situation de polyhandicap et à leurs familles.

Ouverture des portes à 19:00 .

Casino de Dieppe / 3 Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 77 89 82 03

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English : [Spectacle] Les Messagers font leurs Shows

L’événement [Spectacle] Les Messagers font leurs Shows Dieppe a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie