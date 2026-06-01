Spectacle Les Oiseaux de passage 52 Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église vendredi 19 juin 2026.

Saint-Pierre-Église

Spectacle Les Oiseaux de passage

52 Place de l’Abbé de Saint-Pierre 50330 Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :

2026-06-19

La Compagnie qui Passe présente Les Oiseaux de Passage au P’tit Bistrot

Un monologue de 45 minutes, écrit à partir de témoignages de femmes du Cotentin.

Venez plonger dans l’univers fantastique de la campagne normande dans ce vieux café de village et rencontrer la patronne qui a tant de choses à vous dire.

infos et réservations:

Le P’tit Bistrot .

52 Place de l’Abbé de Saint-Pierre 50330 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 9 56 18 58 47

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English : Spectacle Les Oiseaux de passage

L’événement Spectacle Les Oiseaux de passage Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cotentin Le Val de Saire