Spectacle Les Oiseaux de passage 52 Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église
Spectacle Les Oiseaux de passage 52 Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église vendredi 19 juin 2026.
Saint-Pierre-Église
Spectacle Les Oiseaux de passage
52 Place de l’Abbé de Saint-Pierre 50330 Saint-Pierre-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
Date(s) :
2026-06-19
La Compagnie qui Passe présente Les Oiseaux de Passage au P’tit Bistrot
Un monologue de 45 minutes, écrit à partir de témoignages de femmes du Cotentin.
Venez plonger dans l’univers fantastique de la campagne normande dans ce vieux café de village et rencontrer la patronne qui a tant de choses à vous dire.
infos et réservations:
Le P’tit Bistrot .
52 Place de l’Abbé de Saint-Pierre 50330 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 9 56 18 58 47
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English : Spectacle Les Oiseaux de passage
L’événement Spectacle Les Oiseaux de passage Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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