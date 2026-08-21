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Spectacle « Les Parts manquantes », Le Canal théâtre, Redon

samedi 19 septembre 2026 · Le Canal théâtre · Redon

Spectacle « Les Parts manquantes », Le Canal théâtre, Redon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Canal théâtre
Adresse
Place du Parlement, 35600 Redon, France
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Tarif unique : 5€ / 3 parcours (limité à 80 personnes par parcours)

Spectacle « Les Parts manquantes » Samedi 19 septembre, 11h00 Le Canal théâtre Ille-et-Vilaine

Tarif unique : 5€ / 3 parcours (limité à 80 personnes par parcours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Laure Fonvieille
Une balade-théâtre autour de notre matrimoine. À Redon, dans la ville et ses quartiers, quinze comédiennes font revivre des femmes politiques ou militantes, artistes, scientifiques, témoins de l’histoire locale et/ou nationale, « illustres inconnues »…
Ces femmes d’hier et d’aujourd’hui prendront la rue pour nous conter leur vie. Leurs histoires nous constituent et nous réparent peut-être.

Le Canal théâtre Place du Parlement, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223101080 https://www.lecanaltheatre.fr http://www.lecanaltheatre.fr/Le-Canal/Presentation-generale [{« type »: « phone », « value »: « 0223101080 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-canaltheatre.mapado.com/event/771872-les-parts-manquantes »}] Le Canal Théâtre est une scène conventionnée d’intérêt national située Place du Parlement à Redon. Elle offre une programmation variée, allant du théâtre aux arts de la scène, en passant par des spectacles pour le jeune public.
Laure Fonvieille

©Laure Fonvieille

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