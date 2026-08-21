Spectacle « Les Parts manquantes », Le Canal théâtre, Redon

Informations pratiques

Spectacle « Les Parts manquantes » Samedi 19 septembre, 11h00 Le Canal théâtre Ille-et-Vilaine

Tarif unique : 5€ / 3 parcours (limité à 80 personnes par parcours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Laure Fonvieille

Une balade-théâtre autour de notre matrimoine. À Redon, dans la ville et ses quartiers, quinze comédiennes font revivre des femmes politiques ou militantes, artistes, scientifiques, témoins de l’histoire locale et/ou nationale, « illustres inconnues »…

Ces femmes d’hier et d’aujourd’hui prendront la rue pour nous conter leur vie. Leurs histoires nous constituent et nous réparent peut-être.

Le Canal théâtre Place du Parlement, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223101080 https://www.lecanaltheatre.fr http://www.lecanaltheatre.fr/Le-Canal/Presentation-generale [{« type »: « phone », « value »: « 0223101080 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-canaltheatre.mapado.com/event/771872-les-parts-manquantes »}] Le Canal Théâtre est une scène conventionnée d’intérêt national située Place du Parlement à Redon. Elle offre une programmation variée, allant du théâtre aux arts de la scène, en passant par des spectacles pour le jeune public.

Laure Fonvieille

©Laure Fonvieille