Spectacle Les péripéties du roi Balbec

Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 15:00:00

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-23 2026-12-30

À cette époque, la Normandie avait un roi. Un roi généreux, drôle et très aimé de ces concitoyens. C’était le Roi Balbec. Malheureusement, la vie du Roi Balbec n’était pas un long fleuve tranquille… Entre la construction de son château, la création du baptême normand (au camembert) et une révolution menée par le peuple…

Pour les familles, dès 3 ans. Durée: 45 minutes. Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Spectacle Les péripéties du roi Balbec

In those days, Normandy had a king. A king who was generous, funny and much loved by his fellow citizens. He was King Balbec. Unfortunately, King Balbec?s life was not a long, quiet river?

