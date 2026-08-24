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AGENDA · Vesoul

Spectacle Les voltigeurs de Gy Théâtre François Villon Vesoul

jeudi 4 mars 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
jeudi 4 mars 2027
Fin
jeudi 4 mars 2027
Heure de début
14:15:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Spectacle Les voltigeurs de Gy

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 14:15:00
fin : 2027-03-04

Date(s) :
2027-03-04 2027-03-05

Adapté de l’univers d’Ursula K. Le Guin, Les Voltigeurs de Gy nous transporte sur une planète étrange peuplée d’êtres aux langages, rites et cultures singuliers. Dans un décor coloré et onirique, les comédiens donnent vie à une civilisation fascinante où un adolescent qui voit pousser ses ailes risque d’être banni. Entre performance hypnotique et fable rétro-futuriste, le spectacle célèbre la différence et invite à imaginer d’autres mondes possibles.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Les voltigeurs de Gy

L’événement Spectacle Les voltigeurs de Gy Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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