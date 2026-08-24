Spectacle Les voltigeurs de Gy Théâtre François Villon Vesoul
jeudi 4 mars 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle Les voltigeurs de Gy
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 14:15:00
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-03-04 2027-03-05
Adapté de l’univers d’Ursula K. Le Guin, Les Voltigeurs de Gy nous transporte sur une planète étrange peuplée d’êtres aux langages, rites et cultures singuliers. Dans un décor coloré et onirique, les comédiens donnent vie à une civilisation fascinante où un adolescent qui voit pousser ses ailes risque d’être banni. Entre performance hypnotique et fable rétro-futuriste, le spectacle célèbre la différence et invite à imaginer d’autres mondes possibles. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Les voltigeurs de Gy
L’événement Spectacle Les voltigeurs de Gy Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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