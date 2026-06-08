Spectacle L’Heure Exquise Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle L’Heure Exquise

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10 22:00:00

Date(s) :

2026-11-10

Avec l’Heure Exquise clin d’œil malicieux au poème de Paul Verlaine mis en musique par Reynaldo Hahn, embarquez dans un tourbillon de paillettes pour une soirée haute en couleurs et en plumes, où faux cils et talons aiguilles sont de rigueur ! Sur scène, cinq charmantes créatures chantent un répertoire éclectique pour un spectacle irrévérencieux aux envolées lyriques non sans humour. Toutes et tous venant de la musique, du théâtre ou encore des cabarets de Montmartre, ils interprètent avec exigence les grands airs de l’opéra et les plus belles pages de la musique classique dans des arrangements inédits. Mais la joyeuse troupe n’hésite pas non plus à s’attaquer à des artistes cultes comme Johnny Hallyday, Céline Dion, Véronique Sanson ou encore Theodora. Ponctuée par des saynètes aux bons mots et aux phrases piquantes à souhait, cette proposition de l’Heure Exquise n’en oublie pas moins que le cabaret est aussi un endroit politique d’expression, d’impertinence et d’engagement. Une soirée de plaisir et d’élégance où l’esprit critique se joint à la partie.

A partir de 16ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

With *L’Heure Exquise*? —a playful nod to Paul Verlaine’s poem set to music by Reynaldo Hahn—embark on a whirlwind of glitter for an evening bursting with color and feathers, where false eyelashes and stiletto heels are a must! On stage, five charming creatures sing an eclectic repertoire in an irreverent show featuring lyrical flourishes—not without a touch of humor. All hailing from the worlds of music, theater, or the cabarets of Montmartre, they deliver meticulous performances of the great opera arias and the most beautiful pieces of classical music in original arrangements. But this cheerful troupe also doesn’t hesitate to tackle iconic artists such as Johnny Hallyday, Céline Dion, Véronique Sanson, and Theodora. Punctuated by skits filled with witty one-liners and sharp retorts, this production by L’Heure Exquise never loses sight of the fact that cabaret is also a political space for expression, irreverence, and social engagement. An evening of pleasure and elegance where a critical spirit joins the fun.

Ages 16 and up.

L’événement Spectacle L’Heure Exquise Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH