Spectacle L’invitation Comédie d’Aix Aix-en-Provence
jeudi 24 septembre 2026 · Comédie d'Aix · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle L’invitation
Jeudi 24 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 22:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons.
Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer… Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ? .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
There are childhood friends, friends we see, friends we don’t see anymore or not enough. And then there’s Charlie. Charlie is the imaginary friend Daniel has created to deceive his wife without arousing suspicion.
L’événement Spectacle L’invitation Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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