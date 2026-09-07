Spectacle L’oiseau de feu de Frédéric Naud, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Spectacle L’oiseau de feu de Frédéric Naud Vendredi 20 novembre, 19h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Gratuit. Enfant accompagné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:00:00+01:00

L’OISEAU DE FEU de Frédéric Naud

(ou comment fût inventé le meilleur jeu vidéo du monde à l’aide d’une boîte à pizza bio)

Alex est persuadé d’être le seul sixième de toute la planète à n’avoir jamais joué à un seul jeu vidéo. Pour ne pas perdre la face devant ses nouveaux camarades de classe, il prétend qu’il joue à SKAZKA, un jeu vidéo, dont personne n’a entendu parler… qui vient de sortir… sur le « flip-web »… très dangereux ! Pour décrire l’univers, les personnages, les quêtes, il s’inspire de son livre de chevet : l’Oiseau de feu. Tout le collège se passionne et veut y jouer. Alors qu’il s’apprête à avouer ses mensonges, on apprend qu’un grand troisième a disparu… dans SKAZKA.

A partir de 9 ans. Durée : 1h.

Vendredi 20 novembre à 19h

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Ou comment fût inventé le meilleur jeu vidéo du monde à l’aide d’une boîte à pizza bio Clavim Spectacle

©Brigitte Designolle-Fred Naud