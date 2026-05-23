Spectacle L’orée du réel., Rdv sur la partie en herbe à côté de la maison de retraite, Paimpont

Spectacle L’orée du réel. 5 et 6 septembre Rdv sur la partie en herbe à côté de la maison de retraite Ille-et-Vilaine

https://www.placeminute.com/event/cirque/l-oree-du-reel,48288.html?_locale=fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T17:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T17:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

Bienvenue, humains, à L’Orée du Réel, cette frontière où les rêves se confrontent à la réalité, où les idéaux sont passés au peigne fin pour démêler les aspirations profondes des différentes influences qui nous stimulent, nous pèsent ou nous perdent…

Nous vous invitons à une itinérance immersive en nature et en vous, à l’exploration de cet univers dans une aventure spectaculaire, dansée, théâtrale et suspendue !

» Qu’avez vous fait de vos rêves ? Envolés ! Ils vous traçaient une trajectoire en jet de flèche. Jusqu’aux cimes. Ou vous perdaient, à l’inverse, dans les ombres de la forêt des contes. Celle où vous cheminez maintenant, les sens aux aguets, guidé par une main amie… Car la Brigade veille. Elle vous a expliqué le mécanisme, puis vous a lancé sur la piste des chimères perdues. Votre guide a deux visages, pas toujours accordés. Il vous tend un miroir, chahute vos certitudes. Il danse enfin, quand il sait et quand il ne sait pas. En route ! «

Rdv sur la partie en herbe à côté de la maison de retraite Paimpont 35380 Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

Spectacle déambulatoire en forêt. Compagnie Après L’Orage. Cirque Spectacle